Банки начали менять ставки по вкладам после решения ЦБ

Ставки по депозитам и накопительным счетам в ряде банков повысятся после того, как денежно-кредитная политика ЦБ ужесточилась. При этом пока условия по кредитам не ухудшаются, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на опрос РИА Новости и материалы кредитных организаций.

Альфа-банк стал первой кредитной организацией, объявившей о росте ставок по вкладам. При этом никаких подробностей банк не привел.

В ВТБ сообщили, что поднимают максимальную ставку по депозитам до 11% с четверга. Кроме того, там заявили, что на следующей неделе доходность накопительных счетов для ряда клиентов будет увеличена.

Ставки по вкладам и накопительным счетам со среды решил повысить Газпромбанк. Деталей он не уточнил.

«Почта банк» собирается поднять в скором времени ставки по краткосрочным вкладам до 12% годовых. Кроме того, клиентам будет предложен новый накопительный счет «с очень привлекательными условиями».

Со вчерашнего дня «Ренессанс банк» поднял ставку до 10% уже по рублевому вкладу онлайн. Кроме того, накануне «Дом.РФ» сообщил об улучшении условий по своим сберегательным продуктам. Как стало известно, ставка по вкладу-конструктору возросла на 1-2,2 процентного пункта, максимальная составит 12,5% (12,7% для зарплатных клиентов), а по накопительному счету – на 2,2 процентного пункта – до 10% (10,2% для зарплатных клиентов).

Ставки также будут повышены в банках «Открытие», РНКБ (оба входят в группу ВТБ) и в «Азиатско-Тихоокеанском банке» (АТБ).