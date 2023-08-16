Британские банки блокируют счета торгующих с Украиной компаний

Британские банки в принудительном порядке осуществляют блокировку счетов компаний Соединенного Королевства, которые торгуют с Украиной. Как сообщило европейское издание газеты Politico , это связано с опасениями по поводу использования таких транзакций для отмывания денег.

"Проведение даже одной транзакции с Украиной может привести к закрытию счетов. Банки обычно отказываются даже открывать счета, если компания рассматривает любую форму торговли с Украиной", - приводит издание выдержки из попавшего в его распоряжение письма сопредседателя Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейта Томса в адрес экономического секретаря при британском Минфине Эндрю Гриффита.

При этом его организация уже якобы получила "несколько жалоб" от фирм, счета которых оказались заблокированными из-за сделок с украинскими контрагентами. Эти компании обслуживались в таких крупных финансовых организациях, как HSBC и Santander, утверждал Томс.

Британские банки подчиняются положениям антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства, в соответствии с которым Украина уже давно значится как "рискованная юрисдикция для транзакций клиентов" с точки зрения мер по борьбе с коррупцией, отмечает газета. Представители финансовых организаций также пояснили изданию, что банки "по умолчанию не запрещают торговлю с Украиной", однако не одобряют транзакции до их полной проверки. Этот процесс, однако, проходит "с задержками" из-за боевых действий на территории бывшей советской республики.