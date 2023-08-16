Мишустин поручил снизить стоимость строительства самолета «Байкал»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября представить предложения по снижению стоимости производства легкого многоцелевого самолета "Байкал". Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
"Еще одно поручение из этого блока связано с производством и закупкой легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал". Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития совместно с другими заинтересованными организациями нужно представить предложения о снижении стоимости строительства воздушных судов, уменьшении лизинговых платежей и возможности уменьшения аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку", - отмечается в сообщении.
Срок исполнения поручения установлен до 25 сентября 2023 года.
Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 тонны - 1,5 тыс. км). Единая дальневосточная компания "Аврора" может получить первые пять самолетов "Байкал" в 2025 году.