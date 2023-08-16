Мишустин поручил снизить стоимость строительства самолета «Байкал»

"Еще одно поручение из этого блока связано с производством и закупкой легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал". Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития совместно с другими заинтересованными организациями нужно представить предложения о снижении стоимости строительства воздушных судов, уменьшении лизинговых платежей и возможности уменьшения аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку", - отмечается в сообщении.