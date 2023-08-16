Британские банки блокируют счета торгующих с Украиной компаний

Британские банки идут на принудительное закрытие счетов компаний, которые сотрудничают с Украиной, в связи с опасениями относительно санкций против России и вопросов отмывания денег. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на письмо Британско-украинской торговой палаты и Британско-украинский бизнес-совет.

Экономический секретарь при британском минфине Эндрю Гриффит получил письмо от сопредседателя Британско-украинской торговой палаты Бейта Томса, в котором говорится о страхе компаний «торговать с Украиной из Великобритании» из-за риска закрытия их счетов.

Кроме того, Томс указал на получение торговой палатой большого числа жалоб от фирм, чьи счета были закрыты или попытки открыть счета были отклонены в связи с сотрудничеством с украинской стороной.

По словам автора письма, экономики Украины и Великобритании могут пострадать, если торговля с территории второй страны будет невозможна для малых и средних предприятий.