США ввели санкции против российской фирмы из-за Северной Кореи

Минфин США ввел санкции против российской фирмы, а также компаний из Казахстана и Словакии, заявив об их связях с Северной Кореей. Информация приводится на сайте министерства.

Под санкции попало ООО «Верус», указанное также как Verus Consulting Group. Как именно оно связано с КНДР, не отмечается. Кроме него, санкции введены в отношении казахского товарищества с ограниченной ответственностью «Дэфэнс Инжиниринг» и словацкой Versor S.R.O.