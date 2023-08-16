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Чехия ввела санкции против главы холдинга "Тактическое ракетное вооружение"

Правительство Чехии внесло в национальный санкционный список генерального директора российской компании «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова.

Чехия ввела санкции против главы холдинга "Тактическое ракетное вооружение"
© ТАСС

Кроме того, в санкционный список также попали два его родственника.

«16 августа 2023 года по предложению министра иностранных дел правительство одобрило включение еще трех лиц в национальный санкционный список», – сказано в сообщении на сайте чешского правительства.

Отмечается, что эта мера принята из-за того, что Обносов имеет отношение к производству и поставкам вооружения для российской армии. Попавшие в санкционный список родственники Обносова, согласно сообщению правительства Чехии, «извлекают из родственных связей с ним личную выгоду».

Нахождение в национальном санкционном списке Чехии накладывает запрет на въезд или пребывание на территории страны, а также запрет на получение в ней денежных средств. Кроме того, власти Чехии оставляют за собой право заморозить активы лиц, попавших в санкционный список.

Ранее премьер Чехии подписал договор о сотрудничестве с США в сфере обороны.

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