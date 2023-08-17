Последствия выхода Wildberries на китайский рынок оценили

Выход онлайн-маркетплейса Wildberries на китайский рынок негативно отразится на мелких и средних российских продавцах, в том числе самозанятых. Так фонда «Сколково», основатель первой российской системы по легальному продвижению на маркетплейсах JVO Максим Логинов в интервью «Газете.Ru».

По его мнению, когда Wildberries разрешит выйти на российский рынок китайским компаниям, около половины продавцов, представленных сейчас на маркетплейсе, перестанут работать. В первую очередь пострадают те, кто занимался перепродажей товаров, зарабатывая на наценке и не занимаясь развитием собственного бренда, заявил эксперт. Также трудности коснутся локальных производителей, для которых Wildberries — единственный канал сбыта. До 30 процентов таких компаний разорятся или будут вынуждены искать новые каналы продаж, предположил Логинов.

Российские компании не смогут выдержать конкуренцию с китайскими по соотношению цена-качество, объяснил он. Поэтому после появления на маркетплейсе производители из КНР быстро займут топ-30 категорий и вытеснят с площадки отечественные фирмы. На первом этапе единственным козырем производителей и продавцов из России стане скорость доставки, однако открытие складов и сортировочных комплексов китайскими предпринимателями станет лишь вопросом времени, отметил специалист. При этом при выходе на другие азиатские рынки, где уже зарегистрирован Wildberries, таких рисков для российского бизнеса нет, добавил он.