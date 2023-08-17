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В России осталось около 10 магазинов Uniqlo

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что в России осталось около 10 магазинов японского бренда Uniqlo, передает РИА Новости.

Названо число оставшихся в России магазинов Uniqlo
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По его словам, в январе 2023 года их оставалось 27, и все они были закрыты. Арендодатели уже не готовы ждать и активно предлагают помещения Uniqlo российским и турецким брендам, отметил он.

Ранее заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что японская сеть магазинов решила полностью уйти из России и продать свой бизнес. При этом он отметил, что руководство Uniqlo на данный момент не подавало заявку на разрешение проведения сделки.

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По его словам, другой японский ритейлер сможет предложить купить договоры аренды и получить «бойкие торговые места» с хорошим покупательским трафиком и оборудование.

Газета «Коммерсантъ» ранее писала, что большую часть освобождаемых японской одежной сетью Uniqlo площадок займет российская компания Gloria Jeans.

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