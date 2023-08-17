Чай «Беседа» вернут на российский рынок

«Объединенная чайная компания» (ОЧК) теперь владеет товарными знаками, которые связаны с брендом «Беседа». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные базы Роспатента.

© Unsplash

По словам генерального директора и совладельца ОЧК Александра Конова, марка «Беседа» входила в сделку по покупке бывших мощностей чайной фабрики Unilever. Он уточнил, что фирма готовится к перезапуску бренда в среднем ценовом сегменте уже в сентябре.

Чайную марку «Беседа» запустили на российском рынке в конце 1990-х годов. Данный бренд, а также Lipton и Brooke Bond были включены в портфель концерна Unilever. В него, в свою очередь, входила компания Ekaterra. Два года назад Unilever продал бизнес фонду CVC Capital Partners.

Ekaterra занималась выпуском в стране чая Lipton, Saito и Brooke Bond.