Росавиация прокомментировала отключение России от «авиационного SWIFT»

Изменение схемы передачи данных для обслуживания зарубежных рейсов в аэропортах России после ухода из РФ провайдера SITA не оказывают негативного влияния на ситуацию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Ранее издание РБК сообщило, что осенью авиакомпании, работающие на рейсах между РФ и зарубежными странами, могут столкнуться со сложностями обеспечения перелетов из-за отключения России от телекоммуникационных каналов провайдера SITA. Эта швейцарская компания выступает глобальным провайдером услуг для гражданской авиации. Издание отмечало, что «авиационный SWIFT» является самым распространенным инструментом для обмена информацией в отрасли, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

В Росавиации подчеркнули, что изменение схемы передачи данных, связанное с уходом глобального провайдера, не оказывает негативного влияния. В ведомстве напомнили, что с 2022 года российские авиакомпании внедряют и используют альтернативные каналы связи, в том числе и отечественного производства.

«Зарубежные авиакомпании, выполняющие полеты в Россию, также успешно применяют альтернативные каналы связи. Российские авиакомпании и аэропорты имеют достаточно ресурсов для поступательного развития международного авиасообщения», — отметили в Росавиации.