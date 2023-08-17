В Битве девелоперов, строителей и поставщиков снова победили «Лидеры мнений»

8 августа в Москве состоялась II Интеллектуальная битва «Девелоперы VS Строители & Поставщики», организованная при поддержке проекта «Умный город» Минстроя России, Центра компетенций «Умный город» и «Строительной газеты».

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Грандиозное событие было приурочено к празднованию Дня строителя и 99-летию самого авторитетного федерального СМИ отрасли «Строительной газеты».

Мероприятие в формате интеллектуального шоу Genium Challenge объединило управленцев и ведущих специалистов всех сегментов строительной индустрии, представителей власти и медиа – всего мероприятие посетило более 250 человек. Многие из участников никогда ранее не имели возможность встретиться в неформальной обстановке.

Крупнейшие девелоперы, компании-лидеры строительного бизнеса, ведущие ассоциации и представители СМИ столкнулись в остром интеллектуальном противостоянии под руководством ведущего и главного секунданта схватки – Максима Поташева, четырехкратного обладателя приза «Хрустальная сова» и президента федерации спортивного бриджа России.

Свои команды на Битве представили: Эр-Телеком Холдинг (ДОМ.РУ), Aquanet, Ассоциация развития стального строительства (АРСС), СК Аркона, Инвестиционная группа Абсолют, ГК Кортрос, Клуб проектировщиков, Forma (ГК ПИК), ГК Пионер, ГК Инград, MR Group, Самолёт Девелопмент, Prime Life Development, ФСК, Группа Эталон, ГК Страна Девелопмент, Конфедерация городов комьюнити, PRIDEX и другие участники в составе сборных команд.

Атмосфера зала искрилась азартом и увлеченностью, каждая команда стремилась вырваться вперед, отвечая на каверзные вопросы ведущего.

предоставлено пресс-службой

Финал стал главной интригой вечера и удивил неожиданной развязкой: победу одержала сборная команда СМИ и медиа «Лидеры мнений». В неё вошли представители «Строительной газеты», медиахолдинга «Rambler&Co», первой экосистемы сервисов для ЖКХ «РосКвартал» и Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью «Р1».

Примечательно, что и в первой Битве, прошедшей чуть более года назад, 16 июня 2022 года в Москве, также лидировала сборная команда СМИ и блогеров.

Почётное второе место досталось команде «MR Group», а третье место разделили между собой две команды – «Сборная IQ» и «Prideх».

В церемонии награждения приняли участие генеральный директор Urbanius Club Александр Изотов и управляющий партнер Urbanius Club Сергей Львов.

«Одной из главных задач нашего клуба мы ставили объединение различных сегментов отрасли – заявил Александр Изотов, – и мы рады видеть, что нам это удается! С каждым мероприятием растет число ярких участников, а значит еще больше интересного общения, знакомств и новых перспективных деловых отношений. Я убежден, что успешный нетворкинг имеет огромное значение для развития индустрии».

Подарки победителям предоставили: компания «Aquanet», компания «Русские в моде» дизайнера Нины Ручкиной, уникальный загородный комплекс отдыха «Усадьба Охотника», компания «FragranceLife Интерьерные ароматы».