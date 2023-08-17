VK выпустит облигации для замещения евробондов
«Дочка» компании VK - «Мэйл.Ру Финанс» - разместит российские облигации, которые заместят евробонды VK. Об этом сообщается на сайте компании.
В VK подчеркнули, что решение разместить облигации было принято в соответствии с требованиями российского законодательства.
«ООО «Мэйл.Ру Финанс» будет проведено размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации VK (ISIN XS2239639433), права на которые учитываются российскими депозитариями», - заявили в компании.
Параметры и условия выпуска облигаций инвесторам сообщат после регистрации эмиссионных документов Центробанком.
В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении компаниями РФ облигаций, замещающих евробонды, по которым у них не были исполнены обязательства. Разместить такие облигации необходимо до 2024 года. Это альтернативное решение для компаний, которые из-за санкций больше не могут совершать выплаты по долговым бумагам.
В августе стало известно, что VK сменит юрисдикцию с Британских Виргинских островов на остров Октябрьский в России. После этого VK станет «международной компанией публичным акционерным обществом «ВК» (МКПАО «ВК») c местом нахождения в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области».
Тогда же стало известно, что VK в сентябре прекратит листинг своих ценных бумаг в Лондоне и разместит акции на Московской бирже. Торги бумагами VK на бирже в Лондоне были приостановлены с 3 марта 2022 года.