VK выпустит облигации для замещения евробондов

«Дочка» компании VK - «Мэйл.Ру Финанс» - разместит российские облигации, которые заместят евробонды VK. Об этом сообщается на сайте компании.

В VK подчеркнули, что решение разместить облигации было принято в соответствии с требованиями российского законодательства.

«ООО «Мэйл.Ру Финанс» будет проведено размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации VK (ISIN XS2239639433), права на которые учитываются российскими депозитариями», - заявили в компании.

Параметры и условия выпуска облигаций инвесторам сообщат после регистрации эмиссионных документов Центробанком.

В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении компаниями РФ облигаций, замещающих евробонды, по которым у них не были исполнены обязательства. Разместить такие облигации необходимо до 2024 года. Это альтернативное решение для компаний, которые из-за санкций больше не могут совершать выплаты по долговым бумагам.

В августе стало известно, что VK сменит юрисдикцию с Британских Виргинских островов на остров Октябрьский в России. После этого VK станет «международной компанией публичным акционерным обществом «ВК» (МКПАО «ВК») c местом нахождения в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области».