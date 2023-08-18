Гипермаркеты OBI начнут работать в России под новым названием

Гипермаркеты OBI могут начать работать в России под брендом Domus. ООО «ОБИ франчайзинговый центр» подало заявку на регистрацию соответствующего бренда по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг, сообщают «Ведомости» .

Один из партнёров компании пояснил, что новые владельцы сети по условиям договора с немецкой OBI GmbH обязаны переименовать гипермаркеты в России. Они должны были это сделать в течение полугода после подписания договора, однако процесс затянулся.

Domus не единственный вариант названия для сети, ранее эта же компания подавала заявки на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse («Инхаус») и QBI. Часто компания перед планируемым ребрендингом регистрирует несколько товарных знаков одновременно, отметил патентный поверенный и ведущий специалист по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексей Кошкин.