Центробанк назвал сумму международных резервов России
Международные резервы России на 11 августа составили 585,8 миллиарда долларов, снизившись за неделю на 0,1%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Банка РФ.
«Объем международных резервов по состоянию на 11 августа составил 585,8 миллиарда долларов США, сократившись на 0,1% вследствие отрицательной переоценки», — отметили в ЦБ.
В денежном эквиваленте они снизились за неделю на 0,8 миллиарда долларов США.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. В них входят активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования и резервная позиция в МВФ.
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