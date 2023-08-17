Центробанк назвал сумму международных резервов России

Международные резервы России на 11 августа составили 585,8 миллиарда долларов, снизившись за неделю на 0,1%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Банка РФ.

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«Объем международных резервов по состоянию на 11 августа составил 585,8 миллиарда долларов США, сократившись на 0,1% вследствие отрицательной переоценки», — отметили в ЦБ.

В денежном эквиваленте они снизились за неделю на 0,8 миллиарда долларов США.