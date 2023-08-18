«Юникредит банк» введет комиссию за внесение наличных долларов и евро

Мера начнёт действовать с 28 августа. Исключение будет сделано только для пополнения счёта с целью погашения валютных кредитов.

В кредитной организации также отметили, что для пополнения на сумму свыше 100 тысяч в валюте потребуется согласование с банком.

«С 28 августа ЮниКредит Банк вносит изменения в «Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц — клиентов банка», — отмечается на сайте финансового учреждения.