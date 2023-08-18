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ЮниКредит Банк вводит комиссию в 5% за внесение наличных долларов и евро

Мера начнёт действовать с 28 августа. Исключение будет сделано только для пополнения счёта с целью погашения валютных кредитов.

«Юникредит банк» введет комиссию за внесение наличных долларов и евро
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В кредитной организации также отметили, что для пополнения на сумму свыше 100 тысяч в валюте потребуется согласование с банком.

«С 28 августа ЮниКредит Банк вносит изменения в «Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц — клиентов банка», — отмечается на сайте финансового учреждения.

Ранее комиссию за внесение наличной валюты ввели такие банки, как «Тинькофф» (1%), Ситибанк (5%), «Интеза» (5%) и другие. Райффайзенбанк с августа полностью прекратил принимать евро и доллары у физических лиц, отмечает РБК.