ВТБ начнет выдавать ипотеку с 18 лет

Банк ВТБ принял решение о снижении возрастного порога для выдачи ипотечного кредита. Это следует из пресс-релиза кредитной организации.

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Теперь ипотеку в ВТБ можно оформить не с 21 года, а с 18 лет.

Кроме того, ВТБ решил смягчить требования к трудовому стажу для одобрения ипотеки. Так, теперь достаточно трехмесячного стажа вместо шестимесячного.

«С сегодняшнего дня мы снижаем минимальный возраст для получения ипотеки до 18 лет. По нашим данным, такие клиенты готовы к началу самостоятельной жизни и уже имеют накопления, что демонстрирует их финансовую дисциплину»,— подчеркнул начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Ранее глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов указал на обеспокоенность Банка России из-за высокого темпа роста розничного кредитования. Он подчеркнул, что такая тенденция несет риски закредитованности населения.