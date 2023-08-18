Российскую Danone переименуют в «Эйч энд Эн»
Российскую компанию Danone переименуют в «Эйч энд Эн». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение.
В нем уточняется, что изменения произойдут в период с 18 по 24 сентября.
«Группы компаний Danone в России, а именно AO "Данон Россия"... Новое наименование... Акционерное общество "Эйч энд Эн"», — говорится в распоряжении.
При этом все реквизиты компании останутся неизменными и действующие доверенности продолжат действовать.
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