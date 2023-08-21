My.Games ищет покупателя для сервиса монетизации контента Boosty

Компания My.Games, которая владеет сервисом монетизации контента Boosty, ищет покупателя на него, рассказали источники «Коммерсанта» на медиарынке. Собеседник издания, который знаком с ходом переговоров, уточняет, что My.Games будет проводить реструктуризацию сервиса: «В ее рамках платформу переведут на отдельное российское юрлицо, которое будет продано до конца года, уже есть несколько потенциальных покупателей».

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Стоимость актива может составить от $10 млн, считает старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин. При этом аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын оценивает актив в $4–5 млн. Источник «Коммерсанта» полагает, что покупателем актива может выступить VK: «Это позволило бы холдингу интегрировать платформу c VK Donut и привлечь новую аудиторию авторов и создателей контента». Boosty занимает больше половины донатного рынка, остальное делят VK Donut, «ЛитМаркет» и другие.

По методике InterMedia Boosty относится не к краудфандингу, а к донатным сервисам, пояснил ведущий эксперт агентства Павел Соломатин.

«Такие сервисы организуют массовую оплату авторам контента и подписку на них, причем по объему сборов средств они давно превзошли традиционный краудфандинг», — рассказал он.

На фоне ухода из России Visa и Mastercard оплата подписки на авторов через Patreon была затруднена, в результате это привело к бурному росту отечественных аналогов, к примеру Boosty и VK Donut, напомнили в InterMedia. По итогу 2022 года Boosty отчитался о десятикратном росте регистраций авторов с начала года.