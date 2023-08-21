Арбитражный суд Москвы зарегистрировал второй иск к Clearstream

Банк «Объединенный капитал» подал иск против международного депозитария Clearstream, расположенного в Люксембурге. Это уже второй иск против депозитария, который зарегистрировал Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки дел.

Первый иск к Clearstream подала группа частных инвесторов, которую консультирует юридическая фирма NSP. Инвесторы потребовали возместить стоимость заблокированных активов, а также взыскать начисленные, но не полученные суммы — например, погашения по облигациям и дивиденды. Общий размер требований составил около 200 млн рублей. Сегодня, 21 августа 2023 года, исковое заявление появилось в картотеке московского Арбитражного суда (оно датировано 18 августа 2023 года).

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В тот же день иск против Clearstream подало первое российское юридическое лицо — банк «Объединенный капитал». Ответчиком также проходит другой крупный европейский депозитарий Euroclear, расположенный в Бельгии, а третьим лицом указан российский НРД. Сумма и содержание исковых требований не уточняются. Frank Media направили запрос в кредитную организацию.

До этого иски от российских физических и юридических лиц получал только Euroclear. Так, первому добиться взыскания с бельгийского депозитария удалось банку «Санкт-Петербург», который смог получить от Euroclear $107,1 млн в рублевом эквиваленте. В начале июля Арбитражный суд Москвы зарегистрировал первый иск физического лица к депозитарию, а за последние несколько месяцев иски к Euroclear подали УК «Первая», региональная «Энергия-Инвест», производитель комбайнов «Ростсельмаш», частные инвесторы (несколько индивидуальных и один коллективный иск), а также Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и МТС-банк.