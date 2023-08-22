Тимати захотел выкупить российскую Domino's Pizza

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет выкупить российскую сеть Domino's Pizza после сообщений о банкротстве.

Он обратился через соцсети к владельцам пиццерий, призвав их связаться с ним, чтобы обсудить вопрос покупки. Он подчеркнул, что планирует приобрести бизнес с последующим ребрендингом.

В конце июня сообщалось, что Тимати вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.