Поставки крупнейшего производителя яиц в РФ сорвались из-за дефицита работников

Птицефабрика «Синявинская», крупнейший производитель пищевых яиц в России, отменила часть заказов из-за нехватки 25-30 процентов сотрудников в штате. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо фабрики партнерам.

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Компания также уведомила торговые сети о риске срыва сроков новых отгрузок.

Дефицит персонала на фабрике объяснили оттоком иностранных работников. В письме «Синявинская» попросила ритейлеров признать ситуацию форс-мажором и не выставлять штрафы за проблемы с поставками с 1 августа.

В самой компании, а также в X5 Group, «Магните», «Ленте» и Metro комментарии «Коммерсанту» не предоставили.

По информации Росптицесоюза, за 2022 год «Синявинская» выпустила более 1,6 миллиарда пищевых яиц и заняла пять процентов рынка в натуральном выражении. Следующие за ней по объемам производства «Роскар» и «Волжанин» выпустили по 1,3 миллиарда яиц.

Гендиректор «Роскара» Роман Смирнов рассказал «Коммерсанту», что нехватка рабочих-мигрантов возникла из-за падения курса рубля. По его словам, для решения проблемы компания повышает зарплаты, привлекает сотрудников из других городов, предоставляя им жилье и страховку.

Директор по аналитике сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева рассказала, что количество вакансий в агропромышленном комплексе в июле 2023 года выросло на 18 процентов в годовом выражении, а активных резюме стало всего на два процента больше, это говорит об остром дефиците кадров.