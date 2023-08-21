«МегаФон» выкупил товарный знак Yota за 27 млрд рублей

«МегаФон» в декабре 2022 года приобрел товарный знак Yota за 27 млрд руб., следует из финансового отчёта компании за первые шесть месяцев 2023 года.

Затраты на использование товарного знака после передачи права группе «МегаФон» были реклассифицированы из внеоборотных нефинансовых активов в капитальные затраты. Из-за этого в первом полугодии CAPEX увеличился на 99,4%. до 71,0 млрд руб. В него также вошли вложения в развитие активов, приобретённых в конце 2022 года, отмечается в релизе компании.

Оценка стоимости товарного знака Yota проводили независимые эксперты, приобрёл «МегаФон» его у группы USM, узнал «Коммерсант».

«Сделка реализована в рамках реструктуризации активов "МегаФона" — мы приобретаем активы и компании, связанные с телеком-направлением, и отказываемся от непрофильных», — сообщили в компании.

Выручка «МегаФона» по итогам полугодия увеличилась на 13% и составила 209,89 млрд руб,. абонентская база увеличилась на 1,3%. до 75,8 млн. Показатель OIBDA увеличился на 24%, до 94,15 млрд руб., чистая прибыль выросла на 133,9%, до 26,9 млрд руб.