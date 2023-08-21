Ситибанк приостанавливает прием и покупку валюты

С 22 августа 2023 года Ситибанк «временно» приостанавливает прием и покупку валюты — долларов США и евро — в кассах банка, говорится в сообщении на сайте банка.

Соответствующие изменения вносятся в тарифы для пакетов банковских услуг CitiOne и Citigold. В колл-центре кредитной организации сообщили, что сегодня, 21 августа 2023 года, клиенты еще могут получить или продать валюту в кассах Ситибанка. В сообщении не уточняется, сколько будет действовать ограничение на прием и покупку долларов и евро.

До этого Ситибанк уже ввел комиссию 5% за внесение наличных долларов США и евро через кассы банка в отделениях на текущие и сберегательные счета. Тогда же стало известно, что с 19 августа банк прекращает все виды переводов в рублях и иностранной валюте через систему автоматического банковского обслуживания CitiPhone (IVR), а с 15 августа исключает возможность совершать зачисления на текущие и сберегательные счета посредством почтового перевода через отделения «Почты России».