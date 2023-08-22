«АльфаСтрахование» выкупит замороженные активы клиентов за неполную стоимость

«АльфаСтрахование-Жизнь» предлагает клиентам досрочно расторгнуть договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с заблокированными иностранными активами и получить денежную компенсацию по ним. Такую рассылку получили клиенты компании, узнал РБК.

При заключении договора ИСЖ вложения клиентов делятся на две части: гарантийную и инвестиционную (рисковую). Первую страховщики вкладывают в консервативные инструменты (например, облигации федерального займа, ОФЗ), а инвестиционную — в более рискованные инструменты с большей потенциальной доходностью. К последним в том числе относятся иностранные активы, с выплатами по которым возникли проблемы в 2022 году.

Видео дня

В начале июня прошлого года Национальный расчетный депозитарий (НРД), на счетах которого хранились денежные средства (дивиденды, купоны, погашения) по иностранным активам российских граждан, попал под санкции ЕС. Междепозитарный мост между российской и европейской инфраструктурой (в частности, депозитариями Euroclear и Clearstream) был разрушен еще раньше, весной 2022 года, почти сразу после начала военной операции России на Украине. Из-за этого, по оценкам ЦБ, на конец ноября 2022 года замороженными оказались активы россиян на 5,7 трлн рублей. В результате российские страховщики, не получающие выплаты по иностранным активам, перестали перечислять их в пользу своих клиентов.

Сейчас, как говорится в клиентской рассылке, «АльфаСтрахование» предлагает оформить дополнительное соглашение «о досрочном расторжении договора страхования и получении выплаты» (они будут происходить за счет продажи активов, входящих в стратегию договора). Так, в соглашении будет закреплена минимальная стоимость базового актива, однако цена выкупа будет определяться эмитентом заблокированного актива. Реальная стоимость, вероятно, будет выше минимальной стоимости, указанной в допсоглашении, но ниже рыночной, поскольку активы будут проданы с дисконтом.

Так, как рассказал изданию один из клиентов «АльфаСтрахования», компания предложила ему компенсацию, которая почти в два раза меньше суммы вложенных средств. Однако, как заверил его представитель страховщика, клиент понесет меньше убытков в рублевом выражении из-за валютной переоценки: за время действия договора рубль ослаб по отношению к валюте, в которой инвестировал клиент, что привело к появлению дополнительного дохода в российской валюте.