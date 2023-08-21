В Wildberries раскрыли сумму ущерба после инцидента на складе

В Электростали в воскресенье, 20 августа, сильный ливень пробил крышу склада компании Wildberries. По предварительным данным, стоимость пострадавших товаров составила 15 млн рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

20 августа в столичном регионе менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков. В Москве и Московской области были затоплены некоторые торговые центры, склады.

В частности, дождь повредил крышу склада Wildberries в Электростали. Ремонтные бригады сразу же начали восстановительные работы.

В пресс-службе отметили, что ущерб был нанесен как собственным товарам ретейлера, так и одежде, обуви продавцов платформы.

В настоящее время ведется инвентаризация, по ее итогам будет назван точный размер ущерба, уточнили в маркетплейсе.