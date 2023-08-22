Сеть Uniqlo окончательно ушла из России

Японская компания Uniqlo отказалась от аренды помещений для своих магазинов в России. Эти площади занимают другие ритейлеры, сообщил один из партнеров компании.

© Ura.Ru

«Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в нашей стране. Эти места занимают другие ритейлеры», — пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседника.

По данным издания, компания завершила деятельность в России.

В мае директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько сообщила, что Uniqlo закроет большинство торговых точек в России. До весны 2022-го в стране работало 50 точек под японским брендом. В январе 2023-го их насчитывалось 27, магазины были временно закрыты.