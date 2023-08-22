Немецкие производители удобрений оказались в тупике из-за импорта из РФ

Производители удобрений в Германии вынуждены останавливать свою работу. Причина - ее нерентабельность в связи с дешевыми российскими удобрениями, сообщает BILD.

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Издание отмечает, что в ряде случаев зафиксирован рост себестоимости произведенных в стране удобрений до 150%. Также в материале говорится, что динамика изменилась из-за отказа от дешевого российского газа, стоимость которого увеличилась до 40%. Подчеркивается, что она составляет четыре пятых всех затрат на производство аммиака.

Вместе с тем в статье сообщается о росте импорта российских удобрений в Евросоюз. Издание подчеркивает, что в прошлом году он возрос пятикратно.

Санкции не затронули экспорт удобрений из России. Так, по мнению автора, санкционная политика Евросоюза поставила под угрозу целую отрасль.