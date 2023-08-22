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Кабмин выдвинул в совет директоров ОСК главу ВТБ Андрея Костина

Правительство РФ выдвинуло в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации 13 человек, в том числе главу ВТБ Андрея Костина и первого зампреда банка Андрея Пучкова, следует из сообщения кабмина.

Кабмин выдвинул в совет директоров ОСК главу ВТБ Костина
© ТАСС

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении кандидатов, которые будут представлять интересы Российской Федерации в совете директоров акционерного общества "Объединенная судостроительная компания". В список вошли 13 кандидатур", - говорится в сообщении.

Кандидатами в совет директоров ОСК также стали: первый замгендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, глава Росморречфлота Захарий Джиоев, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, статс-секретарь - замглавы Минрпромторга РФ Виктор Евтухов, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, замминистра финансов Ирина Окладникова, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов, заместитель генерального директора - глава дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин.

Банк ВТБ получит в доверительное управление на пять лет 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу). Передача акций будет способствовать стабилизации финансового состояния корпорации, считают в Минпромторге.

Компании, Ирина Окладникова, Вячеслав Рукша, Михаил Мишустин, Виталий Маркелов, Андрей Пучков, Андрей Костин, Владимир Артяков, Виктор Евтухов, Алексей Криворучко, Илья Шестаков, Андрей Шишкин, Евгений Дитрих, Росморречфлот, Государственная транспортная лизинговая компания, Объединенная судостроительная корпорация, Военно-промышленная комиссия, Росимущество, Роснефть, Банк ВТБ, Ростех, Газпром, Минпромторг, Росрыболовство, Росатом, Правительство РФ