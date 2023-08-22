Кабмин выдвинул в совет директоров ОСК главу ВТБ Костина

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении кандидатов, которые будут представлять интересы Российской Федерации в совете директоров акционерного общества "Объединенная судостроительная компания". В список вошли 13 кандидатур", - говорится в сообщении.

Банк ВТБ получит в доверительное управление на пять лет 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу). Передача акций будет способствовать стабилизации финансового состояния корпорации, считают в Минпромторге.