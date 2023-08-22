Сбер выдал первый в России кредит через ЦФА с залогом в виде реального актива

«Выдача первого в России кредита через ЦФА под залог реальных активов — знаковое событие не только для Сбера, но и для всей экономики страны. Технология распределенных реестров, на которой основан рынок цифровых активов, — одна из самых перспективных в мире. Ее применение позволяет устранить необязательных посредников в процессе сделки, ускорить и удешевить ее, а также сделать проведение транзакций более безопасным. Поэтому мы ожидаем новых кредитных сделок через ЦФА и дальнейшего распространения такой практики», — отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.