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Nestle повысит цены на детское питание из-за слабого рубля

Из-за слабого и нестабильного рубля компания Nestle приняла решение о повышении цен с сентября. Детское питание, включая молочные смеси, подорожает на 9%. Такая информация содержится в письмах, которые были разосланы в розничные магазины.

«Nestle с 4 сентября повышает на 9% отпускные цены на детское питание, в том числе заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber)», — передает «Коммерсант», ссылаясь на письма ритейлерам.

Подорожают также готовые сухие завтраки и растворимые напитки на основе какао.

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Ранее URA.RU сообщало, что граждане России отметили значительный рост цен на продукты. Такие данные следуют из опроса ФОМ. Респонденты указали на подорожание молочной продукции, мяса, круп и бытовой химии.

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