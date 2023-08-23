Ломбарды попросили ЦБ отменить ограничения по полной стоимости кредитов

Национальное объединение ломбардов (НОЛ) обратилось в ЦБ с просьбой отменить для них ограничения по полной стоимости кредитов (ПСК), как это было сделано для других участников финансового рынка на прошлой неделе. Соответствующее письмо было направлено регулятору отраслевой ассоциацией 21 августа, сообщает газета «Коммерсант».

Авторы утверждают, что отсутствие ломбардов в списке организаций, не применяющих ограничение ПСК, ставит отрасль «в крайне невыгодное и нерыночное положение». Ломбарды привлекают заемное финансирование и после роста ключевой ставки стоимость фондирования значительно выросла: «процентная ставка по банковским кредитам была увеличена до 17–20% (на 5–7 п. п.) годовых, ставка по займам учредителей выросла до аналогичных размеров», говорится в письме.

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Кроме того, ломбарды несут расходы в связи с ростом регуляторной нагрузки: внедрения единого плана счетов (ЕПС) и отраслевых стандартов бухгалтерского учета (ОСБУ), а также внедрения ГИИС ДМДК (государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота) и физической маркировки ювелирных изделий, отметила председатель правления региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок.

Если ломбарды не получат поддержку, аналогичную прошлогодней (мораторий на применение ПСК был введен для всех кредитных и некредитных финансовых организаций), рынок может лишиться подавляющего большинства малых и средних участников, опасается председатель совета НОЛ Алексей Лазутин.

«А некоторые, даже крупные игроки будут искать возможности для легитимного использования дополнительных продуктов и услуг, которые могут частично помочь компенсировать решения Банка России»,— допускает он.

В ЦБ, однако, не считают необходимым отменять ограничения ПСК для ломбардов.

«Значения ПСК для ломбардов остаются довольно высокими, а предельные значения ПСК позволяют ломбардам сгладить эффект от повышения ключевой ставки», — говорится в ответе регулятора изданию.