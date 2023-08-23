Китайская компания Huawei придумала, как обходить ограничения, введенные США. Она открывает секретные производства полупроводников под другими названиями по всей территории КНР, сообщает Bloomberg со ссылкой на американскую ассоциацию производителей полупроводников Semiconductor Industry Association (SIA).

По данным внутренней презентации ассоциации, фирма получает около 30 миллиардов долларов государственного финансирования от правительства. Также отмечается, что компания купила «как минимум два существующих завода и строит еще как минимум три».

Так, Huawei планирует развивать технологические мощности под именами других компаний. Благодаря этому она может косвенно закупать американское оборудование и другие материалы для производства чипов, которые в других случаях были бы недоступны, говорится в публикации.