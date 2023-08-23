Первый зампред правления ВТБ ушел с должности

"Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя президента - председателя правления ВТБ, покинул банк в связи с переходом на другую работу. В команде ВТБ он проработал более 20 лет", - говорится в сообщении ВТБ.

Ранее Пучков был выдвинут правительством в качестве кандидата в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), акции которой ВТБ получит в доверительное управление на пять лет.

Пучков начал работать в ВТБ в 2002 году, в том числе возглавлял юридическое управление банка и входил в состав правления. С 2018 года был назначен на пост первого заместителя президента - председателя правления ВТБ, в его сферу ответственности входили работа с непрофильными и проблемными активами группы, а также юридическое и административное направления.