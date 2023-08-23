Ozon двукратно нарастил оборот от продаж

Российский маркетплейс Ozon сообщил в своем отчете об увеличении во втором квартале оборота от продаж товаров и услуг (GMV) к уровню такого же периода прошлого года. Он вырос в 2,2 раза, до 373 миллиардов рублей, передает агентство «Прайм».

Подчеркивается, что выручка показала рост на 61% год к году, до 94 миллиардов рублей.

«Еще быстрее росли продажи продавцов — они показали рост почти в 2,4 раза год к году, а их доля в обороте маркетплейса достигла 82,6% (рост на 6,5 процентных пункта)», — указано в документе.

Во втором квартале скорректированная EBITDA Ozon достигла 0,1 миллиарда рублей. В рамках обновленного прогноза маркетплейс ждет положительную EBITDA и за весь текущий год, а также увеличение оборота от продаж товаров и услуг на 80-90%.