В России решили изменить условия выплаты дивидендов иностранцам

Министерство финансов и ЦБ приняли решение о смягчении ограничений выплаты дивидендов иностранцам, которые инвестируют в российскую экономику, следует из данных на сайте Минфина.

Дивиденды могут выплачиваться без ограничений, но не превышать объем инвестиций в РФ.

Кроме того, среди условий выплаты дивидендов — инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, в том числе расширение объема производства в России и развитие новых технологий. Раньше объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.