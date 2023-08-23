Ozon запланировал перерегистрацию с Кипра
Маркетплейс Ozon запланировал редомициляцию с Кипра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финансового директора компании Игоря Герасимова.
По его мнению, в данных обстоятельства логично иметь основную структуру холдинга как можно ближе к основному бизнесу в России. При этом конкретные сроки и детали пока отсутствуют, хотя компания сарается со своей стороны предпринимать определенные действия.
"Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавится от зарубежной юридической обвязки", – объяснил он, отвечая на вопросы о планах компании по перерегистрации, в ходе конференции для инвесторов.
Отмечается, что Ozon Holdings PLC зарегистрирована на Кипре.
Ранее торговая площадка установила единый график работы для всех российских пунктов выдачи заказов. Теперь они будут принимать клиентов с 09:00 до 21:00.
До этого маркетплейс сообщил о планах до конца этого года взять на работу более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. В проекте поучаствуют объекты в Московской области, Казани и Ростове-на-Дону.