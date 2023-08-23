Ozon запланировал перерегистрацию с Кипра

Маркетплейс Ozon запланировал редомициляцию с Кипра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финансового директора компании Игоря Герасимова.

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По его мнению, в данных обстоятельства логично иметь основную структуру холдинга как можно ближе к основному бизнесу в России. При этом конкретные сроки и детали пока отсутствуют, хотя компания сарается со своей стороны предпринимать определенные действия.

"Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавится от зарубежной юридической обвязки", – объяснил он, отвечая на вопросы о планах компании по перерегистрации, в ходе конференции для инвесторов.

Отмечается, что Ozon Holdings PLC зарегистрирована на Кипре.

Ранее торговая площадка установила единый график работы для всех российских пунктов выдачи заказов. Теперь они будут принимать клиентов с 09:00 до 21:00.