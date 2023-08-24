Эксперты допустили открытие магазинов Decathlon в России до конца года

Ситуация с перезапуском магазинов французской сети спортивных товаров Decathlon в России не определена, открытие может произойти до 2024 года. Такое мнение высказал ТАСС президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

"Ситуация с Decathlon остается неясной, так как до сих пор неизвестно, кто будет являться покупателем. Даже наши источники не понимают дальнейшие перспективы развития сети. В настоящее время ведутся переговоры, и в случае их успешного завершения, компания планирует восстановить свою деятельность до начала следующего года, поскольку в период с сентября по декабрь происходит самый большой объем продаж", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, время открытия зависит от результата переговоров. Он отметил, что если Decathlon найдет нового покупателя, то основная инфраструктура, включая персонал и логистику, уже готова, остается лишь вопрос о поставках товаров.

"Но учитывая, что магазины простаивали весь прошлый год, на восстановление потребуется как минимум два-три месяца. В случае успешного завершения переговоров, вероятно, открытие произойдет до конца текущего года. В противном случае магазины останутся закрытыми еще на некоторое время", - добавил Шакиров.

Собственники торговых центров (ТЦ) уже пережили "великий исход международных брендов", ситуация начала стабилизироваться, российские компании активно занимают площади ушедших марок, высказал мнение в беседе с ТАСС президент Magic Group, создатель сети универмагов Slava Александр Перемятов. Перед Decathlon стоит непростая задача - вернуться на приемлемых для себя условиях, считает он.

"Первое сомнение - а действительно ли компания будет работать на российском рынке? Еще свежи воспоминания о том, как бренд закрыл магазины без экономических на то причин, оставив ТЦ в трудном положении. Второе опасение - нарушенные логистические цепочки, которые непременно приведут к трудностям с ассортиментом, как мы уже это наблюдаем по MAAG. С другой стороны - есть "Спортмастер", который активно развивается в последний год, а большая часть его ассортимента состоит из собственных торговых марок", - сказал Перемятов.

Несмотря на консервативную политику развития "Спортмастера", как минимум, главный конкурент Decathlon на месте не стоит, усилил позиции и стал не менее желанным арендатором для большинства ТЦ, полагает генеральный директор компании "Этерна", эксперт в области управления торговой недвижимостью Дмитрий Томилин.

"Что касается Decathlon, то пока они не предоставят рынку стратегию по дальнейшей работе в РФ, о их перспективах можно будет только гадать", - полагает собеседник агентства.

Decathlon в России

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже сети Decathlon в РФ, состоящей из 36 объектов (35 магазинов и склад), владельцу франшизы Mango - российской компании ООО "АРМ". Эксперты высказывали ТАСС мнение, что обновленные магазины сети могут начать открываться в России после реконцепции до октября 2023 года. Позднее источники сообщали, что сделка еще не завершена, стороны ведут переговоры.