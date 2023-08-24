H&M вновь откроет магазины на Украине

"Как сообщалось ранее, H&M Group временно закрыла свои магазины на Украине с 24 февраля 2022 года. Компания ведет тесный диалог с партнерами и властями и теперь планирует постепенно вновь открыть большинство своих магазинов в стране с ноября 2023 года", - отмечено в сообщении.