Сеть кофеен Costa Coffee в России готовится к ребрендингу

"После прекращения деятельности Costa Coffee в России "Росинтер" выбрал российскую компанию Lalibela Coffee в качестве поставщика эксклюзивных блендов в кофейни и рестораны компании. Мы очень довольны качеством кофе, планируем в дальнейшем развивать сеть кофеен в партнерстве с Lalibela Coffee и сейчас активно готовимся к ребрендингу. Детали процесса в данный момент не раскрываются", - рассказали в холдинге.