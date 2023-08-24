На SpaceX подали в суд из-за дискриминации беженцев при приеме на работу

«Авторы иска утверждают, что с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и из-за их иммиграционного статуса отказывалось принимать их на работу. Это является нарушением Закона об иммиграции и гражданстве», – говорится в сообщении Минюста США.