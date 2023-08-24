На SpaceX подали в суд из-за дискриминации беженцев при приеме на работу
Минюст США обратился в суд с жалобой на частную космическую компанию Илона Маска SpaceX. По мнению ведомства, компания проявляла дискриминацию беженцев при приёме на работу. Об этом сообщает официальный сайт американского Минюста.
Согласно утверждению Минюста, компания отказывала в приёме на работу беженцам, что является нарушением законов США.
«Авторы иска утверждают, что с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и из-за их иммиграционного статуса отказывалось принимать их на работу. Это является нарушением Закона об иммиграции и гражданстве», – говорится в сообщении Минюста США.
В компании SpaceX объяснили такую политику ограничениями касательно поставок своей продукции. Однако в Минюсте считают, что этого оправдания недостаточно, и беженцы не попадают под подобные ограничения.
«Соединенные Штаты требуют возмещения оплаты всем лицам, получившим убежище и беженцам, которым отказали в приеме на работу в компании SpaceX из-за вменяемой ей дискриминации», – добавили в ведомстве.
Ранее Илон Маск заявил, что планирует подать в суд на фонд Сороса из-за нарушения принципа свободы слова.