$94.40-0.04102.47+0.23

На SpaceX подали в суд из-за дискриминации беженцев при приеме на работу

Минюст США обратился в суд с жалобой на частную космическую компанию Илона Маска SpaceX. По мнению ведомства, компания проявляла дискриминацию беженцев при приёме на работу. Об этом сообщает официальный сайт американского Минюста.

На SpaceX подали в суд из-за дискриминации беженцев при приеме на работу
© globallookpress.com

Согласно утверждению Минюста, компания отказывала в приёме на работу беженцам, что является нарушением законов США.

«Авторы иска утверждают, что с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и из-за их иммиграционного статуса отказывалось принимать их на работу. Это является нарушением Закона об иммиграции и гражданстве», – говорится в сообщении Минюста США.

В компании SpaceX объяснили такую политику ограничениями касательно поставок своей продукции. Однако в Минюсте считают, что этого оправдания недостаточно, и беженцы не попадают под подобные ограничения.

«Соединенные Штаты требуют возмещения оплаты всем лицам, получившим убежище и беженцам, которым отказали в приеме на работу в компании SpaceX из-за вменяемой ей дискриминации», – добавили в ведомстве.

Ранее Илон Маск заявил, что планирует подать в суд на фонд Сороса из-за нарушения принципа свободы слова.

1
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости