Стоимость поставок российского леса в Китай рекордно упала

Лесоперерабатывающие предприятия на северо-западе России неожиданно для себя столкнулись с резким падением стоимости поставок в Китай. Еще в первом квартале 2023 года цена составляла порядка 120 долларов за кубометр, то теперь отправить продукцию можно за 20 долларов, а в некоторых случаях — и за 4 доллара. Об этом в комментарии РБК рассказал президент лесопромышленного холдинга Segezha Group Михаил Шамолин.

Представители других компаний отрасли, работающих в регионе, подтвердили информацию. По их данным, ставки начали падать весной этого года, и к концу лета доставлять грузы в Китай стало возможно менее чем за десять долларов за кубометр.

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При этом в Сибири, которая территориально гораздо ближе к Китаю, наблюдается противоположная картина. По словам Шамолина, стоимость доставки кубометра оттуда в Китай выросла до 55 долларов за кубометр.

До начала российской спецоперации на Украине продукцию лесоперерабатывающих предприятий в Китай можно было поставлять по тарифу 20 долларов за кубометр из Сибири и 40 долларов — с северо-запада России. Для конкуренции с компаниями из США и Европы поставки в Китай должны стоить 30-35 долларов, утверждает президент Segezha.

Причиной такой парадоксальной ситуации стал дисбаланс грузовых потоков. Из перегруженности Восточного полигона (Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали) в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается большое количество пустых контейнеров от грузов, прибывших из Китая. Отправлять обратно в таком количестве России нечего, поэтому перевозчики согласны почти на любые тарифы. Однако в восточном направлении Россия вывозит большое количество продукции, в том числе уголь и нефть, так лесопромышленникам стало значительно сложнее выдерживать конкуренцию с ними.

Впрочем, участники рынка полагают, что низкие цены на поставки с северо-запада не станут правилом. Если импорт из Китая начнет падать, то ставки взлетят, кроме того, свое влияние оказывает резко снизившийся курс рубля.