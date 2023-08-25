Индия начала поставки джина в Россию

Индийские компании начали экспортировать в Россию джин и продолжили импортировать водку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности Индии.

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По данным агентства, поставки российской водки в Индию за январь-июнь составили 750 тысяч дал (декалитров), увеличившись к первому полугодию 2022-го в 3,6 раза.

При этом Индия за май-июнь 2023 года поставила в Россию 130 тысяч дал джина. В 2022-м поставок индийского джина в РФ не было.

Глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев рассказал РИА Новости, что в Россию поставляют джин одного из крупнейших в Индии производителей алкоголя - Radico Khaitan. Стоит он три-четыре тысячи рублей за 0,7 литра. Также в РФ представлена продукция более мелких производителей.

По словам Ставцева, из-за своей цены индийский джин в России - «нишевая история». Две трети российского рынка занимают отечественные производители, а стоимость их товара - около 1000-1100 рублей за литр. Но российская водка, по мнению эксперта, конкурентоспособна в Индии и по цене, и по качеству.

«Водка российского производства вызывает интерес в Индии - наша продукция очень сильно отличается в лучшую сторону от производимых местных водок», - рассказал глава компании Ladoga Вениамин Грабар.

По его словам, индийские потребители предпочитают российскую водку европейской.