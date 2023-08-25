Heineken завершил сделку по продаже российских активов

"Heineken N.V. объявляет о завершении сделки по продаже своих активов в России группе "Арнест". Сделка получила все необходимые одобрения и завершает процесс выхода Heineken из России, начатый в марте 2022 года. Сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере €300 млн. Цена покупки бизнеса Heineken Россия составляет €1 за 100% акций", - говорится в сообщении.



"Помимо бренда Heineken, выведенного из России в 2022 году, в течение шести месяцев будет прекращено производство бренда Amstel", - отмечается в сообщении.