«М.Видео-Эльдорадо» откроет десятки магазинов нового формата

Крупнейший в России ритейлер бытовой техники и электроники "М.Видео-Эльдорадо" вернулся к открытию магазинов и планирует до конца этого года запустить до 60 точек нового компактного формата, следует из материалов компании.

Главный исполнительный директор группы Сергей Ли отметил, что в этом году компания "вернулась к открытию магазинов". По его словам, новый формат "М.Видео" сохраняет большую часть привычного для посетителей ассортимента при уменьшении площади точки почти вдвое. На данный момент уже открыто 17 таких магазинов, продажи которых в среднем на 15% превышают плановые.

Так, новый формат магазинов отличает площадь 500-600 квадратных метров, что в среднем вдвое меньше стандартных розничных объектов. При этом в новых точках "М.Видео-Эльдорадо" представлено около 4 500 наименований товаров.

"До конца года "М.Видео-Эльдорадо" планирует открыть до 60 магазинов нового формата. Примерно 30% новых торговых объектов будут находиться на Урале, 20% в Поволжье, по 15% в Центральной части России и в Сибири, более 10% на Юге страны, остальные - на Севере и на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

В конце августа прошлого года Ли заявил, что ритейлер не планирует открывать новые магазины до конца года.