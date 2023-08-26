Минпромторг заявил, что ВТБ уже начал проводить аудит ОСК

"Было принято решение зафиксировать ключевые показатели эффективности [доверительного управления] через полгода. Сейчас специалисты банка проводят аудит. Новому генеральному директору необходимо будет посмотреть, как выстроена работа головной компании, каковы финансовые потоки, какой ведется управленческий, операционный, бухгалтерский учет на каждой верфи, в каждом конструкторском бюро, что входят в корпорацию. Предприятий в ОСК очень много, более 40, и по каждому нужно провести детальную проверку. После этого уже будем определяться с показателями эффективности в том числе", - подчеркнул Евтухов.