Wildberries возвращает поставщикам товары из-за потопа на складе и заставляет их оплачивать возврат, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, продавцу промокшего пылесоса пришлось оплатить возврат «бракованного» товара после того, как покупатель отказался о него.

По словам продавца, поддержка онлайн-ретейлера не реагирует на жалобы.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба, нанесенная товарам на складе Wildberries в подмосковной Электростали ливнем, составляет около 15 млн рублей.

Представители Wildberries отметили, что 15 млн рублей — это лишь предварительная сумма убытков. Точный объем потерь будет установлен после проведения инвентаризации.

На складе компании в Электростали из-за аномальных осадков пострадали как товары Wildberries, так и хранившиеся там товары партнеров маркетплейса. По данным пресс-службы, по большей части это была одежда и обувь.