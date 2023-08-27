В Казахстане выросло число компаний с российским капиталом

Торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов заявил РИА Новости, что число компаний в Казахстане с российским капиталом выросло за год на 70%.

«По данным официальных казахстанских источников, на 1 августа 2023 года в стране зарегистрировано более 41 тысячи зарубежных организаций, на 38% больше, чем в прошлом году. Среди них 18 тысяч имеют российский капитал (+70% к прошлому периоду), в основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Доля крупного бизнеса не превышает доли процента», — указал Логинов.

По словам торгового представителя РФ, для россиян не составляет труда открыть бизнес в Казахстане с учетом высокого уровня цифровизации сектора государственных услуг. Логинов уточнил, что средние сроки, необходимые на прохождение всех этапов получения БИН (бизнес-идентификационный номер) для компаний-нерезидентов, составляет от пяти до семи рабочих дней.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские производители оперативно занимают ниши ушедших иностранных компаний и будут продолжать это делать. По его словам, инвестиционную активность частного бизнеса стимулируют масштабные вложение государства в инфраструктуру, а также капитальные объекты.