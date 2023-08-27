В Казахстане на 70% выросло количество компаний с российским капиталом. Об этом рассказал торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов, сообщает РИА Новости.

Торгпред привел официальные казахстанские данные: на 1 августа 2023 года в стране зарегистрировано более 41 тысячи зарубежных организаций. Это на 38% больше, чем в прошлом году.

«Среди них 18 тысяч имеют российский капитал (+70% к прошлому периоду), в основном это предприятия малого и среднего бизнеса», - уточнил Логинов.

По его словам, доля крупного бизнеса не превышает доли процента.

Россиянам нетрудно открыть бизнес в Казахстане, благодаря высокому уровню цифровизации государственных услуг. В среднем, чтобы получить БИН (бизнес идентификационный номер), компании-нерезиденту требуется 5-7 рабочих дней.

Логинов добавил, что по итогам 2022 года ВВП Казахстана увеличился на 3,2%, производство товаров - на 3,2%, услуг - на 2,6%. При этом вклад российских предприятий «еще не столь очевиден»: крупные инвестиционные проекты имеют срок реализации в несколько лет.