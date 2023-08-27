В Европе призвали отремонтировать взорванный "Северный поток"

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за ремонт взорванного в Балтийском море газопровода "Северный поток". Об этом он заявил в интервью онлайн-изданию Wirtschaftswoche.
"Это необходимо, так как данная инфраструктура сможет обеспечить нас энергией на 5-10 лет", - сказал он.
Ремонт трубопровода он назвал "самой обычной на свете вещью".
По мнению премьера, если трубопровод не будет восстановлен в ближайшее время, то его окончательно разрушит коррозия.
Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Следствие также ведется в ФРГ.
В германских и американских СМИ сообщалось со ссылкой на источники о некоей "проукраинской группировке", якобы причастной к подрывам.