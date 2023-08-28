Binance ограничила валютные операции для россиян

Криптобиржа Binance запретила клиентам из России проводить операции с любой валютой, кроме рубля, через P2P-сервис. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

© Unsplash

Теперь пользователи могут торговать на Binance P2P только фиатной валютой в рублях. Рубль также стал доступен только тем клиентам, которые имеют RU KYC и проживают в России. Россияне, которые проживают за пределами РФ и прошли верификацию с подтверждением адреса, смогут продолжить торговлю на Binance P2P любой фиатной валютой, кроме рубля, евро, доллара и украинской гривны.

Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Минюст США проводит расследования в отношении Binance. Ее подозревают в нарушении антироссийских санкций. При этом еще в марте криптобиржа закрыла для россиян доступ к P2P-операциям в долларах и евро.